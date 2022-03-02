熱刺英足盃出局　干地「教埋今季再算」

周三(2日)凌晨英足盃第5圈賽事，英超球隊熱刺作客英冠嘅米杜士堡，踢足120分鐘下以0比1輸波出局，今季再一次「四大皆空」，14年冠軍荒延續落去。領隊干地賽後講到自己前途問題，只係話會盡力帶好今季餘下比賽，長遠執教仍然成疑。

熱刺今場精銳盡出，哈利卡尼、孫興民、古路施夫斯基等全部正選，不過面對米杜士堡重兵防守，熱刺獨沽一味打反擊嘅弱點再次出現，入波機會寥寥無幾。上半場馬特杜靴迪曾扭過門將射空門高出，下半場亦多靠死球攻勢，哈利卡尼曾接應角球入波但越位在先，90分鐘互無紀錄。

加時階段米杜士堡愈戰愈勇，107分鐘祖殊高賓禁區內接應馬特曲斯妙傳近門射入，並且一直堅守到完場，順利躋身8強。熱刺輸波後今季再一次無緣冠軍，佢哋自2008年贏英聯盃冠軍後，已經14年冇拎過任何獎盃。

意大利領隊干地賽後指米杜士堡值得贏波，話熱刺最大問題係表現起伏不定，早前英超輸畀般尼後，干地曾憤怒暗示劈炮，佢賽後再被問到前途問題，回答亦唔肯定：「我哋要盡最大努力踢好今季餘下比賽，之後再檢討情況，依家討論前途係言之尚早。」