FIA可容俄或白羅車手出戰　馬薩平

正當多項國際體育總會紛紛宣布對俄羅斯及白羅斯運動員作出禁賽，國際汽車聯賽（FIA）宣布允許這兩個國家的運動員參賽，但只能以中立身份並在FIA旗幟下比賽，意味着夏斯車隊的俄羅斯車手馬薩平( Nikita Mazepin)，將可在本月開鑼的F1出賽。

FIA發聲明指是這個決定是按國際奧委會的建議，但發言人指「如國際足協等行動是禁止國家隊伍，但不是該國運動員。」因此這個決定讓夏斯車隊的馬薩平可以在今季F1出戰。不過，對於FIA的聲明，夏斯車隊發言人表示:「現階段拒絕回應。」而日前馬薩平接受訪問時曾表示，預計自己會被炒掉，目前仍待車隊宣布安排。

上周，由俄羅斯化工企業Uralkail贊助的夏斯車隊，已將車身的Uralkail字樣及俄羅斯國旗作主色的車頭拉花塗抹；而22歲的馬薩平的父親正是贊助的主要金主，而且與俄國總統普京私交甚篤。

此外，FIA再重申今季F1原定於9月23至25日舉行的俄羅斯站取消，而新賽季將於3月18至20日在巴林開鑼，而下周四至六（10至12日）將在巴林進行最後一輪試車。