曼城留力照贏波　強勢迎戰「曼市打吡」

周三(2日)凌晨英足盃16強，英超一哥曼城憑菲爾科頓貢獻2次助攻，作客以2比0擊敗英冠包尾球隊彼德堡，連續4屆英足盃打入8強，向「三冠王」目標又行近一步，並為下周一(7日)凌晨英超「曼徹斯特打吡」主場對曼聯壯行色。

由於對手實力比較弱，加上有「曼市打吡」後顧之憂，曼城主帥哥迪奧拿今場收起奇雲迪布尼、貝拿度施華，而且比賽節奏比較慢，明顯有所留力。結果要等到下半場先至打開紀錄，60分鐘菲爾科頓傳畀馬列斯，呢位阿爾及利亞國腳殺入禁區右路射入，佢今季各項賽事上陣32次，有19球進帳，創出職業生涯單季入球新高。

7分鐘之後，菲爾科頓大腳長傳，基亞利殊禁區內接應控定，冷靜射入成2比0，亦係呢位身價達1億鎊嘅中場球星今年第1個入球。

雖然曼城只係小勝，但領隊哥迪奧拿仍然非常滿意球隊表現，佢話：「兩個入球都好精彩，菲爾科頓傳波亦出色，基亞利殊已經完全康復，佢踢法充滿侵略性，我哋創造好多機球會，大家表現都非常好。」曼城上次捧英足盃係2019年，今年有望再問鼎呢項錦標。