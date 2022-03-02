多個國際總會禁俄將參賽　「滑冰3娃」無緣世錦賽

國際奧委會(IOC)日前發聲明建議全球體育組織及賽事不邀請及禁止俄羅斯及白羅斯運動員參賽，多個國際總會響應行動，國際田聯、羽聯、排聯及滑聯均宣布對這兩國運動員禁賽，即時生效，剛在冬奧成為全球焦點的「滑冰3娃」無緣本月的世錦賽。

世界羽聯繼前一天宣布取消所有在俄羅斯及白羅斯的BWF賽事，並禁止掛上該兩個國旗及播國歌後，再將行動升級，周二再發聲明宣布全面禁止這兩個國家的球員及官員，參加羽聯旗下的國際賽事，這個項決定將由下周二（8日）舉行的德國公開賽開始生效。

加入制裁行動的還有國際田聯及國際排聯，而排聯除了對俄國及白羅的球員禁賽包括國際及洲際排球、沙灘排球及雪地排球之外，亦宣布今年８月原定在俄羅斯舉辦的2022年男排世錦賽將更改比賽地點。

至於國際滑聯官網亦宣布：「ISU理事會重申，聲援所有受影響的烏克蘭人，我們的想法與整個烏克蘭人民及國家一致，會全力聲援及協助，為烏克蘭ISU成員提供人道援助。」聲明中強調禁止俄羅斯及白羅斯運動員及官員參加包括世錦賽等ISU比賽，這意味着剛在冬奧奪得金、銀牌的舒卓芭高娃和杜蘇娃及捲入禁藥風波兼第4名的華莉娃，將無緣爭逐3月21至27日舉行的世錦賽。

至於網球界三巨頭ATP、WTA及ITF亦宣布取消所有在俄羅斯及白羅斯舉行的賽事，而這兩國的球員可以繼續在巡迴賽及大滿貫賽事參賽，但只能以中立身份出戰，換言之剛登上世界排名第一的麥維迪夫及白羅斯女單名將艾珊妮卡只能在未來賽事以中立身份亮相，而網壇有聲音呼籲對這位「新一哥」禁賽。