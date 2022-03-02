車路士未回氣　細盤穩陣

周四(3日)凌晨英足盃16強，英冠盧頓於主場挑戰車路士。盧頓近況出色，有力爭升班；反觀車路士賽程頻密，之前接連出戰歐聯16強首回合，以及英足盃決賽，未必回得切氣，今仗勢難傾巢而出搶攻，2.5球嘅入球細值得留意。（周四凌晨3時15分開賽）

車仔坐擁盧卡古、夏維斯等出色鋒將，但攻擊力唔算強勁，近10場波未試過入多過兩球；加上球隊啱啱喺英聯盃決賽對利物浦，激戰120分鐘飲恨而回，士氣必然受挫。「藍戰士」目前英超前4位置未穩陣，領隊杜曹今場或會調整陣容，收起部分主力，包括上場受傷嘅隊長艾斯派古達，以及後衞杜利奧查洛巴，以應付兩日後的聯賽。

盧頓主場夠硬淨

主場嘅盧頓為英冠前列分子，近9場只嘗一敗，實力不容小覷，加上佢哋近8次地頭出擊保持不敗，今次對車路士有力製造驚喜。「藍戰士」近6場英足盃法定時間，5次開2球或以下，包括上圈90分鐘內同普利茅夫踢成1比1，直至加時階段先靠馬高斯阿朗素奠勝，今場一於再追2.5球細盤。

直播表

周三4:05pm 澳職 墨爾本城 Vs 珀斯光輝

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周三6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 浦和紅鑽

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周三6:30pm 日職 橫濱水手 Vs 神戶勝利船

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周四1:30am 德國盃 漢堡 Vs 卡爾斯魯厄

有線662、602台

周四1:30am 德國盃 漢諾威 Vs RB萊比錫

香港開電視77台、有線661、601台

周四3:30am 英足盃 修咸頓 Vs 韋斯咸

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周四3:45am 德國盃 波琴 Vs 弗賴堡

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周四3:45am 蘇超 聖莊士東 Vs 格拉斯哥流浪

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周四4:00am 西甲 馬略卡 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周四4:00am 意盃 費倫天拿 Vs 祖雲達斯

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周四4:15am 英足盃 利物浦 Vs 諾域治

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周四4:15am 法足盃 南特 Vs 摩納哥

Now 639