曼聯宣布展開新帥甄選　人選除普捷天奴外仲有佢？

喺看守領隊蘭歷克帶領下，曼聯嘅表現未見起色。「紅魔鬼」足球總監梅托周二(1日)宣布，球會已展開甄選新帥嘅程序，意味蘭歷克已經被排除在外，人選之中除咗有大熱普捷天奴外，仲有阿積士教頭坦哈格。

前任領隊蘇斯克查去年11月離任後，曼聯聘請德國「教父」蘭歷克做顧問，兼暫掌帥印。雖然頭幾仗令人驚喜，但蜜月期過後曼聯表現回落，喺聯賽接連失分，兼喺英足盃出局。據英國傳媒報道，「紅魔」將會喺今夏正式換帥，而63歲嘅蘭歷克已被排除喺人選之外，將回到顧問嘅角色。

曼聯足球總監梅托表示：「曼聯正式展開正式領隊甄選嘅程序，新帥今個夏天將會上任，目標會係帶領我哋重奪本土同歐洲錦標。」消息又指，熱門人選除咗有一直盛傳會轉投「紅魔」嘅前熱刺領隊普捷天奴外， 仲有阿積士教頭坦哈格，後者仲得到蘭歷克嘅提名。呢位52歲荷蘭教練，2017年接掌阿積士，曾帶領球隊2018/19年打入歐聯4強，仲贏得兩季荷甲冠軍，執教實力唔可以忽視，絕對有力同普捷天奴爭吓。