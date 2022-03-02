首次有球員喪命　米高蘭高插俄國球員唔出聲

俄烏連日來的開戰令不少人遇難，國際職業足球員協會（FIFPRO）周二（1日）證實，首次有球員在戰火中不幸喪生。效力英超愛華頓的烏克蘭籍後衞米高蘭高，事後亦忍不住在社交平台批評一眾俄羅斯球員，不滿他們仍未就今次暴力事件發聲。

據悉兩名遇難球員，分別是21歲沙派路（Vitalii Sapylo）及25歲馬迪倫高（Dmytro Martinenko）。前者屬於卡柏迪利沃夫青年軍球員，在今次戰爭中擔任坦克指揮官；而後者則是高斯杜美隊正選中場，上季曾獲選為聯賽最佳球員、神射手，他在家中避難時慘被俄軍炮火擊中。FIFPRO在聲明中表示：「首次傳來足球員死於戰火的不幸消息，我們向其家人和隊友致以深切慰問。」

至於效力英超愛華頓的烏克蘭籍後衞米高蘭高，亦在社交平台上批評，以隊長迪斯尤巴為首的一眾俄羅斯球員：「當你（迪斯尤巴）和隊友保持沉默時，正有大量烏克蘭平民被殺害；假如你和你的小朋友，餘生被關在地牢裏，我會很高興。」