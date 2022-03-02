利物浦大輪換　諾域治死守博偷雞

啱啱攞咗英聯盃冠軍嘅利物浦，今晚將會喺英足盃16強亮相，主場迎戰諾域治。紅軍剛與車路士喺英聯盃決賽激戰到互射12碼，預料主帥高普會作出大幅度輪換，諾域治以往鬥利物浦特別專心，上半場甚少大敗，近4次交手半場全開1球或以下，推介1.5球半場細。（無綫myTV SUPER周四凌晨4時15分直播）

利物浦剛周日與車路士爭奪英聯盃冠軍，激戰120分鐘到互射12碼，最終以11比10贏波捧盃。今仗匆匆上陣出戰另一盃賽，紅軍肯定會作出輪換。事實上高普於本土盃賽，或者喺聯賽鬥下游球隊時，部分位置會起用二線兵及年輕球員，畀麾下球員可以有充分上陣機會。

紅軍於對上兩圈英足盃，曾派出16歲神童凱迪哥頓、南野拓實、伊巴希馬干拿迪、森美卡斯及居迪斯鍾斯，於聯賽較少上陣的球員，預料今場雖然為16強，但都會有部分位置採取同樣策略性輪換，尤其係門將位置，肯定會用上英聯盃贏波英雄基利靴，奪冠後肯定信心十足，後防穩健。

諾域治先後淘汰查爾頓及狼隊，進身英足盃16強，球隊聯賽形勢唔樂觀，不如試吓盃賽發圍。英足盃一向係爆冷溫床，預料「金絲雀」今場都會死守，博吓兩、三次反擊機會，事實上，他們近4次鬥紅軍，初段都踢得夠集中，上半場唔會崩潰大敗，全部半場開1球或以下，相信今場情況唔會有大變化，1.5球半場細玩得過。