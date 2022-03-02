曼聯財報：年薪支出40億　炒蘇B賠1億

曼聯近日公布今年第二季財務報告，透露其薪酬支出增加至每年3.91億鎊(約40億港元)，同時債務亦增加至近5億鎊，而去年解僱蘇斯克查同佢啲助手更花費近1,000萬鎊(約1.04億港元)。

即使曼聯嘅成績欠佳，但佢哋嘅支出冇因此而減少。據曼聯嘅第二季財務報告上顯示，全年薪酬支出增至3.91億鎊，比上個季度增加咗3,700萬鎊。報告解釋指係基於「一隊陣容的投資」 ，包括喺引入查頓辛祖、華拉尼同C朗後支出大大增加，而據報C朗同門將迪基亞嘅周薪，分別達到51萬同37.5萬鎊。

「紅魔」仲披露球隊嘅債務款項增加至4.95億，比2020年同一季度增加8.6%。此外，去年11月為炒蘇斯克查同佢嘅教練團，亦付出咗近1,000萬鎊解約費。雖然財政負擔增加，但曼聯財務總監仍對未來感到樂觀：「2022年第二季我哋實現咗7.3%嘅收入增長，結果反映贊助嘅收入持續強勁，得益於破紀錄嘅球迷參與度，以及比賽日嘅運營收益。」