俄超爆辭職潮　利物浦名宿禾路連劈炮逃難

俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，令唔少喺俄超搵食嘅教練萌生去意，其中前利物浦及烏克蘭國家隊前鋒禾路連，就宣布辭任莫斯科戴拿模助教一職，而德國教頭基斯度，亦決定唔再執教莫斯科火車頭。

莫斯科戴拿模周二（1日）於球會社交平台上，宣布與禾朗連解約嘅消息。呢位球員時代曾效力緬恩斯、利華古遜、利物浦同莫斯科戴拿模嘅前烏克蘭國家隊前鋒，2020年返到莫斯科戴拿模擔任助教，但隨住俄烏局勢轉趨惡化，禾朗連亦決定逃離敵國，他透露自己趕及喺俄羅斯邊境閉關前成功離開當地，直言過程相當驚險。

「睇住呢個國家（俄羅斯）嘅軍隊摧毀我嘅城市，向我嘅同胞開火，我見唔到任何留低嘅可能性。」禾朗連形容祖國嘅情況猶如電影般唔真實，並承認如果自己身處烏克蘭，會考慮攞起槍枝幫助祖國對抗外敵，呢位利物浦名宿不忘譴責俄羅斯總統普京係罪犯：「佢只會以罪犯嘅身分，出現喺歷史書中。」

宣布劈炮嘅仲有52歲嘅德國教練基斯度。曾經執教賀芬咸、漢堡同科隆等德國球隊嘅基斯度，去年10月佢接過莫斯科火車頭教鞭，結果上任唔夠5個月就決定離任。基斯度喺離職宣言中，直言俄羅斯發動戰爭嘅行為，同自己嘅價值觀背道而馳，並將矛頭直指普京：「呢度嘅領導人喺歐洲發動戰爭，我冇辦法喺呢個國家繼續自己嘅事業；喺莫斯科嘅訓練場上，我唔可以維持職業態度去訓練我班球員，因為我知道喺幾公里外，有人發號施令導致他人受難。」

近期國際球壇陸續對俄羅斯球圈作出懲罰，除咗俄羅斯國家隊被國際足協踢出世盃外圍賽之外，俄羅斯球隊亦被歐洲足協，禁止參與歐洲賽，其中打入歐霸16強嘅莫斯科斯巴達已被褫奪參賽資格，意味對手RB萊比錫將自動晉級。