為五人足球獻盡熱情　廖億誠︰努力堅持先有希望

《我撐同球員傾吓偈》今次搵嚟香港五人足球隊主力、晉峰中前場好波之人廖億誠幫手，親自回答大家嘅問題。雖然香港五人足球並非主流，但「億誠」卻對此充滿熱情，認為「努力堅持才會見到希望」，為收窄亞洲各地之間的差距而拚搏。

Q：「阿井」（鄭璟昊）喺之前嘅專訪都講過，上季開季嗰陣成績差又大敗，有時佢都會捉幾個隊友傾吓偈，可否透露佢講乜嘢？

「億誠」：我都係其中一個畀「阿井」捉過傾偈嘅球員！佢會靜雞雞咁喺練習之後，捉你埋一邊，分享佢嘅經驗同指出你嘅問題，建議啲方法去改善，同埋最緊要嘅係，佢會同你講：「你係得嘅！」

Q：顏樂楓（理文球員）：點解你可以食咁多蘿蔔糕？

「億誠」：只要嗰樣嘢好食我就可以不停咁食，就好似「添仔蝦餃」（下圖）出品嘅蘿蔔糕，我訂完幾底，攞漏咗底，都要山長水遠入粉嶺攞番，就知道佢哋出品有幾好食喇！

Q：你插花同左、右腳扭得咁勁，平時一日用幾多時間練波？

「億誠」：細細個中午落街場踢波，起碼踢5、6個鐘先返屋企，左右腳係嗰時練成嘅。

Q：同「何Sir」（晉峰總教練何信賢）嘅關係係點？

「億誠」：由以前小學踢「麥當勞暑期推廣計劃」，到踢幼苗、青苗、乙組、甲組 （雖然中間離開咗兩年），到依家超聯我都係跟住「何Sir」，佢可以話係我嘅伯樂，無論踢波同做人都教咗我好多。

Q：今年有咩目標畀自己？

「億誠」：希望復賽後有穩定嘅出場時間，同幫到球隊發揮。

蘇來強（香港五人隊戰友）：點樣插花插得咁快咁型嘅？

「億誠」：插花係我其中一個盤扭過人習慣，但講到點解插得咁快咁型，就當然係因為 平時喺五人代表隊嘅訓練，對住啲對手好似「來強」、「富龍」等等咁高強度同水平嘅防守，過人技巧唔進步嘅話，好難應付得到。

Q：有咩嗜好？

「億誠」：踢波、行山、聽歌。

Q：點解可以咁好波？

「億誠」：因為細個喺街場跟隊，輸咗要等好耐，所以唔可以踢得差。

Q：點睇你舊隊友「茹子」(茹子楠)？

「億誠」：「茹子」係我其中一個最欣賞嘅本地球員，能力同態度方面都好值得學習。

Q：會唔會嘗試去其他國家踢五人聯賽 ？

「億誠」：有機會當然會嘗試 ，但我年紀都唔細，反而希望以教練身份去貢獻，培養年輕球員，等佢哋可以達成外闖嘅理想。

Q：比較喜歡踢11人足球定五人足球？

「億誠」：鍾意五人足球多啲，因為自己比較擅長喺細範圍控球、變向同盤扭，喺五人足球更加能發揮自己嘅能力，踢落更加得心應手。當然11人足球都有好多吸引嘅地方，兩樣都鍾意。

Q：踢11人嗰陣會唔會慣咗用鞋底搓波？

「億誠」：會！但有時因應場地或者球速，都會用番腳內檔或者腳面控波。

Q：中場係唔係你最喜歡嘅位置？

「億誠」：最喜歡嘅位置係左、右翼。

Q：香港五人足球可以走到幾遠？小弟一直都有留意五人足球，幾年前出賽，我哋對土庫曼大敗1比7，呢幾年香港致力發展五人足球，同亞洲列強比較，距離有冇拉近？

「億誠」：好多事情都係先努力堅持才會見到希望，而唔係見到希望先努力去堅持，五人足球同11人足球都係一樣。舉一個例子，我2014年第一次參與「五人亞洲盃」，當時對南韓以2比11落敗，2016年「五人亞洲盃」以2比7輸波，到2018年輸2比3，三屆比賽親身體驗由死守毫無反擊之力，去到上半場足夠體力下同對方打成均勢，再去到全場同南韓互有攻守，踢至最後30秒，我哋都有機會入波。

當然，上述例子並唔代表乜嘢，因為當我哋好似同南韓實力拉近嘅時候，鄰近其他亞洲球隊，好似越南、台灣、中國同泰國等等，佢哋嘅五人聯賽發展愈嚟愈成熟，相比起佢哋嘅步伐，我哋嘅距離好似只會愈嚟愈遠。但可以肯定嘅係，香港有一大班教練一直喺度努力、一大班球員一直喺度奮鬥！