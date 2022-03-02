小C朗叫爸爸踢多幾年 望同場比賽

上月已經度過37歲生日嘅C朗，雖然今季轉投曼聯表現冇以往咁穩定，仲被外界質疑佢喺場上嘅作用，不過呢位葡萄牙老將似乎未打算掛靴住，原因仲好可能同囝囝「小C朗」有關。

C朗透露「小C朗」近日向佢作出請求，希望呢位曼聯前鋒可以踢多幾年：「囝囝同我講：『爸爸你踢多幾年，我想同你一齊落場比賽。』」眾所周知，C朗同「小C朗」嘅關係非常密切，早前呢位葡萄牙球星就喺社交平台上，上載自己同「小C朗」一起練波嘅圖片。

C朗深信囝囝日後可以喺球壇有所作為，但就強調唔會強求「小C朗」成為職業球員：「我希望囝囝同屋企幾個小朋友一樣，都可以開開信心，做到佢哋想做嘅嘢，我會幫盡力從旁協助。」

曾經5次成為世界足球先生嘅C朗，一直希望可以延續球員生涯，甚至踢到40歲。現年11歲嘅「小C朗」，上月已正式加盟曼聯青年軍，不過就算發展順利，呢位球壇星二代想喺職業登場，同爸爸一齊落場比賽，絕對唔係一時半刻嘅事，C朗想為囝囝圓夢，睇嚟都仲要踢多幾年。