阿布宣布出售車路士　收益捐助烏克蘭戰爭受害者

英超車路士班主阿布拉莫域透過球會官網，正式宣布已經決定出售呢間倫敦球會，呢位俄羅斯富豪願意放棄借畀車仔嘅15億鎊(約157億港元)貸款，並會捐出出售球會嘅淨收益，成立慈善基金，幫助因為俄羅斯入侵烏克蘭而造成嘅戰爭受害者。

阿布發表聲明話：「近期傳媒有唔少關於我對於車路士擁有權嘅猜測，正如我之前所講，我一直以球會利益為先，目前情況之下，我決定將球會賣盤，我相信咁做對於球會、球迷、職員、贊助商及合作夥伴都係最有利。由於賣盤需要經過一系列程序，未必可以短期內完成，我唔會收回借畀車路士嘅貸款，咁做並非因為商業或者金錢原因，而係純粹對於足球嘅熱愛，此外，我已要求團隊成立慈善基金，將出售球會嘅淨收益撥入基金，幫助烏克蘭戰爭嘅受害者，為佢哋提供即時及緊急嘅需要，以至將來長期重建工作。離開車路士係一個痛苦決定，我好榮幸可以成為球會其中一員，希望可以有最後1次機會返到史丹福橋球場，同球迷道別，謝謝。」由於英俄關係惡劣，恐怕阿布無法入境英國，同球迷講再見。

據悉，阿布拉莫域已經委託美國金融機構，負責今次賣盤工作，佢認為車路士最少值30億鎊(約314億港元)，瑞士富商韋斯日前已表明有意接手，亦盛傳多個美國財團想收購車路士。

阿布2003年以1.4億鎊收購當時負債累累嘅車路士，借咗15億鎊畀球會，佢入主車仔19年，球隊捧過5次英超冠軍，仲有5次英格蘭足總盃、3次英格蘭聯賽盃、2次歐聯冠軍、2次歐霸冠軍及1次世界冠軍球會盃。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，身為俄國總統普京「親信」嘅阿布拉莫域，面臨被英國制裁，佢早前已經宣布交出球會管理權畀慈善基金，但遇到阻滯，惟有直接出售車路士，以免球會受制裁問題拖累。