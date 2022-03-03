Kepa又出事！車仔創今季最快失波紀錄

剛於英聯盃決賽飲恨嘅車路士，於周四(3日)凌晨英足盃16強，幾乎陰溝裡翻船，兩度落後之下，作客以3比2反勝英冠球隊盧頓。車仔今場由「12碼罪人」阿列沙巴拿加(Kepa)正選把關，開波105秒就失守，創下球隊今季最快失波紀錄，幸好車路士最後都晉級，否則呢位西班牙門將又要孭鑊。

相比英聯盃決賽正選陣容，車路士主帥杜曹今場作出10個輪換，僅美臣蒙特繼續擔正，最受矚目係上場英聯盃決賽最後時刻後備上陣，但射失12碼嘅阿列沙巴拿加仍然獲得杜曹信任，今場更以正選披甲。

開波105秒，盧頓由列斯布基頂入角球，迅速打開紀錄，令Kepa再遭打擊。車仔傾力反擊，迪姆華拿個人突破之後，傳畀沙奧尼古斯射入扳平，但上半場比賽末段，盧頓前鋒干歷克單刀射入2比1。

進入下半場，迪姆華拿又發威，先係接應長傳射成2比2，跟住再橫傳畀盧卡古近門射入，反超前3比2。換言之，迪姆華拿今場射入1球及2次助攻，成為車路士晉級大功臣，未來賽事有望穩坐正選位置。