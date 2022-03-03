「疫苗風波」失名車贊助　祖高域名利雙失

年初在澳洲掀起「疫苗風波」的塞爾維亞球星祖高域，因堅拒打針錯過了衞冕澳網的機會，最近失去保持已久的世界「一哥」席位，而他其中一個主要贊助亦宣布與他終止8年的合作關係。

豪華名車標緻Peugeot自2014年起一直與祖高域合作，而近日宣布與這位網壇球星結束合作關係，其集團CEO向西班牙傳媒證實：「我們不會繼續贊助祖高域」。祖高域與這間法國名車制造商於2014年簽下合作協議，並成為其國際形象大使，而這也是祖高域的頂級贊助之一；有市場專家估計，這位世界「二哥」因為疫苗風波，在贊助費上令他至少損失3000萬美元（約2億3千萬港元）。

本周被麥維迪夫取代「世一」的祖高域，由於多個國家地區的賽事均需要接種疫苗才能入境參賽，因此他今年僅參加了杜拜一項賽事，而這位20個大滿貫得主早前接受BBC訪問時稱，交待自己拒打疫苗的事件，Peugeot還一度表示力撐祖高域，但短短十幾天就作出改變。

與此同時，另一個與祖高域的長期合作夥的贊助Lacoste，亦表示重新考慮彼此的合作計劃，意味着他有機會再失一個重要贊助。

面對贊助的「割席」，祖高域的網球事業面臨衝擊，就連合作多年的斯洛伐克籍教練Marian Vajda都與他分手，Vajda於2006起已是這位前一哥的教練 ，雖然2017年曾離開過一年，但祖高域能夠擁有２０貫，他背後也有功勞。

按照賽程，祖高域已報名爭逐本月的印第安韋爾斯大師賽，但美國新入境規定需要持接種疫苗報告，最終祖高域能否順利參賽，仍有待分曉。