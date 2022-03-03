華荷域倒戈「留手」？祖記靠烏龍波絕殺費倫

周四(3日)凌晨意大利盃4強首回合，祖雲達斯前鋒杜辛華荷域重返成名地法蘭基球場，倒戈鬥費倫天拿，但呢位塞爾維亞國腳似乎腳下留情，半單刀都射失，最終祖雲達斯踢到補時，靠對方守將雲路迪擺烏龍，作客險勝1比0。

杜辛華荷域今年1月尾以7,000萬歐元轉會費，由費倫天拿加盟祖雲達斯，並已為祖記入4球，包括上場意甲梅開二度。佢今場倒戈被主場球迷噓爆，發揮可能因而受影響，全場只有36次觸球，當中禁區內僅佔3次。最離譜係踢足全場只有2次射門，包括1次被對手擋出，仲有半單刀起腳，被費倫門將泰拉施安奴沒收。

祖雲達斯另外2位前鋒摩斯堅恩、艾華路莫拉達表現亦冇料到，結果踢到補時，古達度右路傳中，費倫天拿後備上陣嘅雲路迪不慎撞入自己龍門，祖記先至可以贏波。

賽後祖雲達斯教練阿里基指杜辛華荷域喺擺脫人盯人防守時，表現仍要改善：「最緊要係不斷移動，令對手難以預測，足球比賽之中，最常見而又最困難嘅事就係擺脫人盯人防守。」兩隊將於4月21日踢次回合賽事。