車路士潛在買家曝光　英國富豪係忠實粉絲

車路士班主阿布拉莫域發聲明證實賣盤後，盛傳有至少3名買家準備出手，除瑞士富商韋斯率先表態有意接手車路士外，英國《太陽報》指英、美超級富商都對「藍戰士」虎視眈眈，據報英國富豪Jim Ratcliffe同韋斯同美國拍檔組成嘅財團最大機會。

86歲瑞士富商韋斯周三(3日)率先踢爆阿布拉莫域主動搵佢兜售車路士，呢位做醫療設備生意嘅富豪住喺美國，而佢嘅生意拍檔就係MLB名牌洛杉磯道奇班主之一嘅Todd Boehly，兩人嘅身家報稱都係40億鎊左右，佢哋聯手自然威力倍增。韋斯日前亦表明如果收購車路士，一定會搵人合作，相信韋斯同Todd Boehly聯手機會好大。

另一熱門係英國最有錢嘅Jim Ratcliffe，69歲嘅佢總身家約60億鎊，除咗有錢之外，佢仲係車路士嘅超級球迷，據報係「藍戰士」嘅季票持有者，而且Jim Ratcliffe對足球產業亦有一定認識，2017年已經收購瑞士球會Lausanne-Sport，同時亦係法甲球會尼斯班主。

至於較冷門嘅人選有美國81歲富商Stephen Ross，佢係係NFL球隊邁阿密海豚班主，但亦係傳聞買家中最具爭議人選，佢係之前搞到球壇風雨飄搖嘅歐超聯搞手之一，形象分已經輸晒。