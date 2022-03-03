蘇慧音相隔十年重返校園　獲科大取錄學物理

香港科技大學今日（3日）宣布，取錄東京奧運銅牌得主蘇慧音（Minnie），她將於2022/23學年入讀理學院。23歲的蘇慧音中三輟學，成為全職運動員，透露受手傷影響，未來會減少練習和比賽，務求兼顧乒乓球和學業，雙軌發展。

大學教育資助委員會上周推出「學生運動員學習支援及入學計劃（SALSA）」，蘇慧音是計劃下，首個藉著體育成就，獲科大取錄的學生。這個奧運乒乓球女團銅牌得主，中三輟學追夢，坦言想念校園：「當初以為用兩年試試全職，沒想到一試試了十年。我常常發夢回到校園，夢醒後很不開心，覺得錯失了。現在有機會彌補遺憾，接觸新的東西，超級興奮！」

Minnie稱早有計劃東京奧運後重返校園，加上右手肌張力失調，打球愈發辛苦，促使決定：「打球會肌肉受縮， 僵硬，不能重複一個動作。我無法像從前一樣，練那麼多，那麼享受乒乓球，與其坐著等，荒廢時間，不如學新東西。」她坦言會減少練習時間，以「五十五十」的比例平衡乒乓球和學業：「以前一日練六七小時，現在三小時，雖然時間少了，但有助『打球時打球，讀書時讀書』。」她下月仍會參加新加坡和多哈公開賽，6月將應考包括物理課程的A-Level考試，至於其他比賽，包括9月的杭州亞運，則視乎傷勢和港隊培養新人的方針決定。

而入讀科大理學院的原因，Minnie指胞姐蘇慧軒同樣就讀科大，而自己自小對物理，特別是天文感興趣：「小時候媽媽送禮物給我，我都選天文望遠鏡。每年暑假都想參加小太空人計劃，但次次都與比賽撞期。這些年來，我也喜歡過寫小說，畫畫，但兜兜轉轉還是回歸科學。」她形容科學給予她一雙「新的眼睛」看待世界：「很多東西我們以為理所當然，原來可用科學解釋。我愈接觸愈好奇，解決問題的過程很有挑戰性。」