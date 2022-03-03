亞冠盃　傑志簽中亞強援出擊　伍健：為香港而戰

港超球隊傑志周四（3日）宣布，簽入土庫曼國腳明加索夫，此子曾征戰捷克甲組等歐洲聯賽，並將披上7號球衣。「藍鳥」又指，下周四（10日）將起程赴泰國備戰「亞冠盃」J組賽事。傑志會長伍健強調，積極應變才是新常態下前行的最佳方法，以貫徹球會「For the Good of Hong Kong」的格言。

30歲的土庫曼球員明加索夫（Ruslan Mingazov），主要司職左、右翼，早年在土庫曼球會出道，2009年轉投拉脫維亞超聯球隊史干圖列加，贏得2010年拉脫超冠軍。2014年起，此子轉戰捷克甲組，合共上陣87場攻入19球，並曾於2017年贏得聯賽冠軍。效力積布尼克和布拉格斯拉維亞期間，更曾出戰過共14場歐聯和歐霸盃外圍賽。2019年明加索夫再轉戰哈薩克超聯。去年10月完成聯賽後，明加索夫回復自由身，直至現在加盟「藍鳥」大軍，成為港超史上首位土庫曼球員。

國際賽方面，明加索夫2009年起成為土庫曼國腳，至今一共上陣25場攻入4球，上一次征戰為2019年10月的國際友誼賽。明加索夫將穿上傑志的7號球衣，出戰「亞冠盃」賽事。

「藍鳥」又表示，將於下周四（10日）正式啟程前往泰國，並於曼谷周邊的足球訓練中心進行為期5周的密集訓練，期間預計進行4至5場友賽，準備4月中展開的「亞冠盃」J組賽事，待亞洲足協確定比賽城市後，便會移師當地全力備戰。目前傑志同組對手為清萊聯、上海海港和附加賽勝方球隊（神戶勝利船或墨爾本勝利），但因中超球隊盛傳退賽，「藍鳥」的對手仍有變數。

此外，他們還透露會召回季初外借至冠忠南區的鄭展龍，而已入籍香港的蘇沙亦已經傷愈，將一同隨隊出戰亞冠。

傑志會長伍健表示，縱使環境因疫情而存在很多未知數，但堅信香港足球不會因此而停步：「傑志相信積極應變才是新常態下穩步前行的最佳方法貫徹球會『For the Good of Hong Kong』的格言。」至於將以總教練身份領軍出擊的朱志光則指，希望球員盡快回復狀態：「香港足球面對前所未有挑戰，傑志作為香港代表更加會迎難而上。我們去季創下香港球會歷來最佳亞冠成績，我們將視此集訓為另一次季前訓練，以重拾狀態為首要目標。」

【明加索夫 Ruslan Mingazov Profile】

出生日期：1991年11月23日（30歲）

國籍：土庫曼 位置：左、右翼

現效力球隊：傑志 球衣號碼：7號

曾效力球隊：史干圖列加（拉脫超）、積布尼克、布拉格斯拉維亞（捷甲）、FC卡斯比（哈薩克超）（只列部份）

主要榮譽：

2010 拉脫維亞超聯冠軍（史干圖列加）

2012 拉脫維亞盃冠軍（史干圖列加）

2016/17 捷克甲冠軍（布拉格斯拉維亞）

2017/18 捷克盃冠軍（布拉格斯拉維亞）