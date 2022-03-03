那些年！阿布10大簽人 舒夫真高最令人感慨

阿布拉莫域可以話係英超「金元足球」始祖，2003年入主車路士之後，策劃多單震撼球壇嘅轉會收購，包括2006年以打破當時英超球會簽人最高轉會費紀錄嘅3,100萬鎊，向AC米蘭收購射手舒夫真高，可惜呢位烏克蘭名將上「車」後，表現遠差預期，效力2季就離隊。時至今日，阿布亦因為俄羅斯入侵烏克蘭，而被逼出售車路士，似乎一切冥冥之中有注定。

阿布拉莫域經營球會的確非常成功，一手將瀕臨破產嘅車路士，打造成英超王者，以至歐洲及世界冠軍，但睇番呢位富豪收購球員嘅眼光其實麻麻，除咗舒夫真高之外，仲有唔少重金收購，結果強差人意。

阿布時代，車路士最貴收購正係上年夏天以1.15億歐元買番盧卡古，但呢位比利時國腳表現唔及效力國際米蘭時期，近期更傳出同領隊杜曹鬧不和，甚至面對被棄用。

第2貴「車手」係2020年9月由利華古遜加盟嘅夏維斯，轉會費高達8,000萬歐元，佢上「車」首季表現令人失望，幸好德國同胞杜曹接手領軍，先至逐漸踢番出水準。

同樣轉會費達8,000萬歐元嘅門將阿列沙巴拿加，亦係一大失敗收購，呢位史上最高身價門將，依家只能擔任後備。

艾華路莫拉達、費蘭度托利斯等貴價兵都係「倒錢落海」，仲未計阿布歷年經常換帥，包括炒咗摩連奴等著名領隊，作出巨額賠償。

不過，車仔亦奪得5次英超冠軍、5次英足盃、3次英聯盃、2次歐聯冠軍、2次歐霸盃及1次世冠盃，為阿布帶來金錢買唔到嘅滿足感，難怪佢決定離開，都唔要求車仔償還15億鎊貸款，因為車仔喺佢目心中嘅位置已經遠超金錢。

阿布時代車路士10大最貴收購

1.盧卡古(1.15億歐元)

2.夏維斯(8,000萬歐元)

2.阿列沙巴拿加(8,000萬歐元)

4.艾華路莫拉達(6,600萬歐元)

5.基斯甸普列錫(6,400萬歐元)

6.費蘭度托利斯(5,850萬歐元)

7.佐真奴(5,700萬歐元)

8.迪姆華拿(5,300萬歐元)

9.芝維爾(5,020萬歐元)

10.高華錫(4,500萬歐元)