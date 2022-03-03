迪斯尤巴開腔反擊：以做俄羅斯人為榮

俄烏戰事持續緊張，各地對俄方發動戰爭嘅譴責聲不絕，唔少人亦對大部分俄羅斯球員保持沈默感不滿，近日俄羅斯國家隊隊長迪斯尤巴，就首度開腔作出回應，表達他反戰立場之餘，亦向批評自己嘅人作出反擊，直言自己反對雙重標準，並表示對身為俄羅斯人感到驕傲。

多位於英超搵食嘅烏克蘭球員，近日都勇於表達對俄羅斯發動戰爭嘅不滿，其中效力愛華頓嘅烏克蘭後衞米高蘭高，早前就批評迪斯尤巴及一眾俄羅斯國家隊球員，在俄烏戰事爆發之後一直保持沈默，沒有作出表態，另外韋斯咸嘅耶莫蘭高，更翻出迪斯尤巴拍攝性愛影片嘅舊帳，呼籲俄羅斯國家隊隊長唔好再龜縮。

迪斯尤巴近日終於喺社交平台發文回應，解釋自己冇第一時間對烏克蘭戰事表態，係因為自己唔係政治方面嘅專家：「我有我嘅睇法，因為我被各方捲入呢個話題，所以我會作出表態」。佢表明自己嘅反對戰爭立場，並形容戰爭十分恐怖，但同時對因為國籍而引起嘅惡意和仇恨，感到反感。

連日來外界批評勝不斷，迪斯尤巴就反指對外界嘅指責係雙重標準：「我唔會因為我喺俄羅斯人而感到恐懼，對身為俄羅斯人我感到驕傲。我唔明點解運動員要受懲罰，我反對雙重標準。」最後他補充道：「住喺英國豪宅嘅同行作出嘅惡意批評，唔會影響到我哋。」