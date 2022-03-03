人生最難一仗　烏克蘭球手里昂賽反勝痛哭　

烏克蘭球手恩絲杜絲卡上周剛逃出國土，昨日（2日）在里昂公開賽首圈，化悲憤為力量，以3：6、7：6（9：7）、7：6（9：7）反勝羅馬尼亞的Ana Bogdan。她賽後跪在地上痛哭，形容這是人生最艱難的一場比賽：「我的心在烏克蘭，人卻在這裏。」

恩絲杜絲卡作為2018年香港公開賽冠軍，一度高踞世界排名21位，現時跌到140位。這位21歲的美女球手，上周仍在烏克蘭家中的地下停車場，躲避炸彈轟炸，後來與妹妹Ivanna Yastremska搭船逃難到法國。她當時寫道：「媽媽、爸爸，我愛你們！我也愛我的國家，烏克蘭人照顧好自己生命。」

相隔數日，她在里昂公開賽首圈反勝Ana Bogdan，賽後跪在地上，把悲痛和壓力宣洩出來，又把烏克蘭國旗披在身上，向鄉親父老致意。而Ana Bogdan特意在網前等候，與其相擁一幕讓人動容。「我很高興為國家贏得勝利，但同時無比悲傷。我的心在烏克蘭，人卻在這裏，很難專注和平衡。這場勝利與我國家經歷的事相比，沒什麼大不了，但至少我是為國家奮鬥，我為烏克蘭人自豪，他們是真正的英雄，但願一切盡快結束。」恩絲杜絲卡說。

對手Ana Bogdan也在社交媒體撰文：「永遠不要忘記，在任何事之前，我們是一個人，應該關懷和善待其他人。我能想像她、她的妹妹和父母正經歷什麼，她值得這場勝利。她是一個只有21歲，卻強壯而堅毅的人。」她續透露身穿白色球衣的原因：「我想要和平，想這場惡夢結束，我們都應該活在和平、愛和光明中。」恩絲杜絲卡留言回覆：「謝謝你們，這是值得紀念的一天。」