多國封鎖領空　女重輾轉30小時抵布達佩斯

香港女子重劍隊日前於俄羅斯索契出戰世界盃，惟周日（28日）的個人賽戰至4強時突然宣布腰斬，港隊成員朱嘉望接受《東網》訪問時透露，由於歐洲多國對俄羅斯關閉領空，周六（5日）出戰布達佩斯大獎賽的港隊無法提早離開當地，要到周二（1日）飛往杜拜轉機，再到匈牙利布達佩斯，經歷30小時長途旅程。港隊輾轉一輪安全到埗，朱嘉望表示已重拾心情，備戰大獎賽。

女子重劍世界盃索契站2月25至27日舉行，由於俄烏局勢緊張，有多名劍手退賽，港隊繼續參賽，其中江旻憓更戰至個人賽4強，有望踏上頒獎台，惟賽事亦在4強宣布腰斬。港隊成員朱嘉望（Moonie）對於在緊張局勢下比賽坦言心情複雜，賽後在ig抒發感受：「我們到達索契後翌日，戰爭就正式開始。我望著黑海想，這怎麼可能會發生。之後的幾天都是充滿不安和恐懼。每次有車收油時發出聲音，我們都嚇一跳，以為是槍聲。衷心希望戰爭可以盡快結束。」

Moonie接受《東網》訪問時表示，賽會當日未有正式公布賽事取消原因，令劍手們都感到無奈：「賽事打到4強後，突然要等好久，一直沒有下一場的賽程，然後所有人都說取消了，但沒有人交代過原因。」最終港隊在俄羅斯滯留兩日才能離開，Moonie感恩團隊已安全到達布達佩斯：「其他國家都改機票早走，但我們找不到機票。原本我們由莫斯科飛往布達佩斯，但很多歐盟國家對俄羅斯航機封鎖領空，所以我們要改乘另一航班，先到杜拜轉機。」

布達佩斯女子重劍大獎賽將於周六（5日）展開，上站世界盃首度晉級正賽的Moonie表示，港隊備戰未受影響，這兩天會專注訓練。