【港講J.League】J. League外援之演進

日職聯發展初期，為了吸納球迷，甚至吸引世界各地球迷留意，起初引入了為數不少的星級外援加盟，當時立即令日職聯的注目度提升不少。今時今日日職聯在世界各地均吸引到不少球迷注意，可見當初以過氣世界級球星作招徠確實為聯賽的發展奠下重要基礎。

1993年開展的日職聯，起初只得10支球隊，而當時賽會亦考慮到本土球員的上陣機會，只限每隊註冊三名外援球員。首屆賽事，鹿島鹿角請得巴西球星薛高效力，惹起一陣哄動；另外亦有前西德國腳列巴斯基（效力古河市原）、前阿根廷國腳戴亞斯（效力橫濱水手）甚至是前英格蘭代表隊射手連尼加（效力名古屋八鯨）為日職聯獻技，可見當時是何其的星光熠熠。

在日職聯元年至千禧年代初，日職聯球隊一直都有吸納高峰已過的大牌球星加盟，此舉除了可以令球隊增加注目度，更為當代的日本年青球員在技戰術上帶來重要影響，從而令日本足球的發展可以跟歐美接軌，加強日本國家隊的競爭力。

在九十年代末期除了有前意大利國腳史基拉斯（效力磐田山葉，1990世界盃神射手）、前南斯拉夫國家隊隊長史杜高域（效力名古屋八鯨）、前巴西國家隊隊長鄧加（效力磐田山葉）等球星登場，後來帶領阿仙奴取得豐功偉績的法國名帥雲加，當年轉投兵工廠前正執教名古屋八鯨，證明當時歐美球壇已一直留意日職聯的發展。

踏入千禧年後，日職聯的發展已上軌道，各支球隊開始尋求競技上的更大發展，變得更為務實下慢慢將目光聚焦在具備質素、而又在當打之年的歐美球員身上，球員名氣不再是首要因素，間接令當時日職聯水平再被推高。

此等的代表球員有華盛頓（效力浦和紅鑽）、麥諾艾維斯（效力大阪飛腳）、邦迪（效力浦和紅鑽）、馬昆奴斯（效力鹿島鹿角）等，皆是名氣不大但具備相當實力的外援，為當時的日職聯球會在本土甚至是亞洲賽事交出好表現。

另外，經過2002日韓世界盃，兩地球壇交流增多，令到當時日職聯有不少當打南韓國腳效力，例如安貞桓（效力橫濱水手）、崔龍洙（效力古河市原、京都不死鳥、磐田山葉）甚至是之後外流歐洲的朴智星（效力京都不死鳥），可見當時日職聯也曾被韓風籠罩，而該引援潮流在今時今日的日職聯亦得到延續。

日職聯球會尋求外援的取向，由起初追求名氣到後期變得務實，前前後後用了接近二十年時間進化。直至近年，日職聯除了繼續有星級及務實派外援效力，更不設外援限制予日職聯合作國家的球員，從而增強賽事在亞洲地區的影響力。

日職聯的合作國，包括了泰國、越南、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、印尼及卡塔爾。自2017年球季開始，日職聯並無限制該等合作國球員的出場數目，令不少合作國球員登陸日職聯，當中以泰國成為大戶，猜拿迪普桑格辛（猜拿帖）、鄧達、提拉通賓馬芬等泰國球員更在日職聯打出名堂，除了令日職聯在東南亞等地加強影響力，亦間接令泰國國家隊的實力得到提升，可說是互惠互利。

來到2022球季，日職聯對於各支球隊註冊的外援球員數目並無限制，但出場連同後備球員數目則最多只可派遣5名球員（合作國球員不在此限），可見日職聯的外援條例尚算寬鬆。時至今日，日職聯內有大名氣外援恩尼斯達，務實派亦有李安度達美奧、彼得烏達卡等人，合作國代表猜拿帖仍在J1行列，更有不少來自澳洲、南韓的亞洲外援，足證其百花齊放的程度。當然，不得不提正在J3努力中的香港代表歐陽耀沖，在此祝願歐沖今季會有更多表現機會，亦期望日後會有更多香港外援在日職賽場出現。

本周日職聯直播時間：

3月5日下午1:00 京都不死鳥 對 磐田山葉 有線電視601/661

3月6日下午1:00 福岡黃蜂 對 北海道札幌岡薩多 有線電視602/662

3月6日下午2:00 大阪飛腳 對 川崎前鋒 有線電視601/661

3月6日下午3:00 大阪櫻花 對 FC東京 有線電視602/662

*直播時間以電視台公佈為準