超額完成冇包袱　波利咸訪愛華頓玩大佢

英足盃向來被稱為爆冷溫床，今屆第5圈就有非聯賽球隊波利咸在列，周五(4日)凌晨佢哋會作客挑戰英超愛華頓，爭奪8強席位。波利咸今屆過關斬將表現神勇，不過童話故事總有完結時，歷史上只有1支非聯賽球隊成功殺入8強，波利咸嚟到呢個階段已超額完成任務，今仗放手同愛華頓駁火，3.5球嘅入球大值博。（無綫myTV SUPER周五凌晨4時15分直播）

非聯賽球隊踢16強凶多吉少

波利咸係第5圈唯一非聯賽球隊，佢哋嘅主場係同阿仙奴女子隊及青年軍共用，今屆由外圍賽開始連過5關，上一圈爆冷淘汰英冠勁旅般尼茅夫，成為史上第10支晉級第5圈嘅非聯賽球隊，不過對上9次當中，非聯賽球隊有8次出局，只有2017年嘅林肯城能夠過關。波利咸今屆5場英足盃攻入10球，喺呢場被認為「必敗」嘅賽事中可以輕裝上陣，預料發揮會更加出色。

愛華頓季中聘請林柏特執教後，球隊表現有好轉，但成績未見大幅改善，英足盃將係球隊加速磨合嘅大好機會。雖然1月加盟嘅雲迪碧克同迪利阿里未符上陣資格，但愛華頓踢盃賽火力驚人，近4仗英足盃法定時間總入球，有3場達4球或以上，主場迎戰波利咸必定瘋狂搶攻，3.5球入球大穩開。