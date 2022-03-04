米高蘭高榮任隊長　愛華頓闖英足盃8強

周五(4日)凌晨英足盃第5圈賽事，愛華頓主場以2比0輕取非聯賽球隊波利咸殺入8強，今仗焦點係烏克蘭22歲新星米高蘭高，佢喺「俄烏戰事」爆發後首次上陣，更破天荒以隊長身份領軍出戰，最終順利晉級。愛華頓喺8強抽籤避過曼城、利物浦、車路士等強敵，將會同水晶宮爭逐4強席位。

英超嘅烏克蘭球員近日成為焦點，繼烏克蘭國家隊隊長辛真高日前以隊長身份帶領曼城出賽後，愛華頓今場亦將隊長重任交畀1月加盟嘅22歲左閘米高蘭高，而呢場只係佢第4次披起「拖肥糖」球衣，領隊林柏特解釋：「畀米高蘭高做隊長係一個象徵，顯示球隊團結咁支持佢、支持和平同埋我哋嘅球員。」

愛華頓今場半力出擊，雖然質素仍遠高於非聯賽球隊波利咸，但上半場踢得非常沉靜，入波機會唔多，半場期間換入巴西前鋒李察利臣先至重拾生氣，57分鐘荷西朗頓接應莊祖堅尼妙傳入楔射入，呢位前鋒84分鐘再接應角球頂入，個人梅開二度，協助愛華頓贏波晉級。

英足盃8強已進行抽籤，幾支熱門球隊全部避過互撼，愛華頓將會作客水晶宮、曼城會作客修咸頓、車路士作客「巨人殺手」米杜士堡，而利物浦就會作客諾定咸森林或哈特斯菲爾德。英足盃8強會喺今個月19號同20號上演。