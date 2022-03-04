F1開鑼前官宣沖喜　韋斯塔本續約紅牛至2028

F1新一季開鑼在即，衞冕總冠軍麥斯韋斯塔本與紅牛再續5年合約，周四(3日)紅牛車隊正式宣布雙方新合約將至2028年，而紅牛車王亦在個人社交平台向車迷分享喜訊，並強調未來要保持「世一」位置。

隨着紅牛車隊官宣後，韋斯塔本在社交平台上載了一張精美海報，並表示：「我很自豪地宣布直至2028年，紅牛都是我的家。」24歲的韋斯塔本自2016年起加入紅牛，並於去年憑着在杜拜的煞科戰最後一圈戲劇性力壓７屆總冠軍咸美頓，而首嚐F1總冠軍滋味。雙方合約原本在明年才約滿，但雙方決定提早續約。

他在官網聲明中表示：「我很享受成為紅牛車隊的一部份，選擇續約至2028年是一個很容易的決定。」他續稱：「我很愛這支車隊，特別是去年難以置信的體驗，我們的目標由2016年起都無變，要成為總冠軍，而今後我們會繼續努力保持世界第一。」

紅牛車隊總監Christian Horner表示提早與韋斯塔本續約，可以為未來雙方合作有更長遠的計劃，「我們為衛冕做好準備，亦預計新引擎在2026年更有威力，我們要確保車隊擁有最佳的車手。」據英媒報道指，韋斯塔本續約後的年薪達到4000萬英鎊。新一季F1將於本月20日在巴林開鑼，共設22站。