40歲祖亞昆扭轉乾坤　貝迪斯入西盃決賽

周五(4日)凌晨西班牙盃4強次回合，貝迪斯主場喺補時階段入波1比1逼和華歷簡奴，兩回合合計贏3比2殺入決賽，將會同華倫西亞爭逐冠軍寶座。貝迪斯今次晉級，全靠40歲老將祖亞昆後備上陣扭轉乾坤，如果決賽贏埋舊東家，將會為祖亞昆足球生涯畫上圓滿句號。

貝迪斯首回合作客領先2比1，今仗返主場踢得相當謹慎，兩隊埋門鏡頭唔多，去到80分鐘出現戲劇性發展，華歷簡奴憑前曼聯球員碧比35碼外轟入罰球，總比數追成2比2平手。貝迪斯被追和後，立即換入40歲嘅祖亞昆，正當以為要踢加時，祖亞昆補時2分鐘交出靚直線畀簡拿尼斯單刀射門，對手白界線前解圍省中保查艾利斯亞斯入網，貝迪斯得以絕殺晉級。

貝迪斯決賽對手係華倫西亞，亦係祖亞昆曾效力5季嘅舊東家。今年7月就41歲嘅祖亞昆，早前透露考慮踢埋今季就掛靴，退休前竟然有機會喺決賽再戰華倫西亞，祖亞昆賽後話：「我分別幫貝迪斯同華倫西亞贏過西盃冠軍，我的天呀！決賽對華倫西亞係非常美妙嘅事，但我依家要好好慶祝呢場應得嘅勝仗。」西盃決賽會喺4月23日舉行。