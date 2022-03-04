法國解除打針限制　祖高域法網可爭衞冕

隨着失「一哥」寶座、失主要贊助、與合作多年的教練「分手」的連番打擊，塞爾維亞球星祖高域終於收到一點好消息，法國政府周四（3日）宣布本月中將取消室內口罩令及疫苗通行證的限制，意味着堅決不接種疫苗的祖高域，有機會出戰4月的蒙地卡羅大師賽及5月的法網，爭取衞冕這項紅土大滿貫。

祖高域自從澳網因未接種疫苗被拒趕出境後，多項網球賽事包括法網也表示參賽球員需要完成打針才能參賽。不過，法國總理卡斯泰周四宣布，法國從3月14日起，放寛限制，在公眾地方如餐廳及室內地方包括網球場等，不再規限是否接種疫苗及戴口罩。

這個消息可讓祖高域再重新安排賽程，亦意味着他有機會在5月重返巴黎出戰法網衞冕火槍手盃；不過，由於美國仍然禁止未打針的入士入境，所以祖高域應該無法參加本月的印第安韋爾斯及邁阿密兩站ATP1000的賽事，而目前情況亦難以參加8月尾的美網。

另外，世界「一姐」澳洲的芭蒂則宣布會退出印第安韋爾斯及邁阿密兩站賽事，她在聲明中表示因為澳網後身體恢復仍未理想，備戰這兩賽仍未足夠，因此決定無奈退賽，但期望可以4月回歸賽場，代表澳洲出戰金夫人盃。