亞協盃　東方龍獅簽吉爾吉斯國腳

港超聯球隊東方龍獅，周五（4日）宣布簽入吉爾吉斯國腳高素巴耶夫，他將會披上3號球衣。這名後衞將會先向吉爾吉斯國家隊報到，及後再隨隊一同備戰6月尾的「亞協盃」賽事。

現年27歲的高素巴耶夫身高達1米86，司職後衛，過往曾在立陶宛、塞爾維亞、馬來西亞、印尼、俄羅斯及哈薩克等球隊效力。他於2015年首次入選成為大國腳，至今為吉爾吉斯上陣32場，期間曾出戰亞洲盃及世盃外圍賽等賽事。

對於高素巴耶夫的加盟，東方龍獅主教練盧比度（Chino）相信他，可以成為領導防線的關鍵：「我們已留意他一段時間，他在球場上擁有出色的位置感及良好的頭球能力，且有豐富的國家隊經驗。」Chino續指由於陣中另外3位正規中堅，艾華度、馮慶燁及基頓先後受傷，需要時間重拾比賽狀態。他深信高素巴耶夫不但可補強中後場調動，更可協助球隊於「亞協盃」中爭取佳績。

球員資料

英文名：Tamirlan Kozubaev

國籍：吉爾吉斯

身高：1米86

位置：後衞

曾效力球會（只列出部份）：雅戈丁納(塞爾維亞)、格蘭尼達(立陶宛)、多戴(吉爾吉斯)、雪州發展局(馬來西亞)、佩斯達(印尼)、辛尼克(俄羅斯)