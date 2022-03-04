俄羅斯就禁賽令上訴　烏克蘭申請世盃附延期

因應俄羅斯入侵烏克蘭，國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）早前對俄方實施禁賽令，近日俄羅斯足總作出回應，指會就比賽禁令上訴國際體育仲裁法庭（CAS），此外烏克蘭亦宣布申請世盃附加賽延期。

對於FIFA同UEFA早前對俄羅斯實行嘅禁賽令，俄羅斯足總近日發表聲明，指會向CAS提出上訴，力爭恢復俄羅斯男子及女子代表隊參與所有足球賽事嘅資格，並計劃會就事件索償。俄羅斯足總於聲明中形容禁令有歧視成份，認為俄方受到不公平對待：「禁令損害俄羅斯足總作為FIFA及UEFA成員參與賽事嘅基本權利。」

爭取打入卡塔爾世盃決賽周嘅俄羅斯，原本將於3月24日嘅世盃歐洲區附加賽迎戰波蘭，惟禁令下，代表隊已被踢出該項賽事，另外各支參與歐洲賽嘅俄羅斯球隊，亦被褫奪參賽權。除咗俄羅斯之外，有份參與俄烏戰爭的白俄羅斯，亦被UEFA禁止主場作賽，球迷亦不可入場支持白俄羅斯喺中立場嘅賽事。

此外，同樣要出戰世盃歐洲區附加賽嘅烏克蘭，就向FIFA申請延遲原定3月24日作客蘇格蘭嘅賽事。烏克蘭國家隊陣中唔少球員，都效力於烏克蘭本土聯賽球隊，由於戰亂關係，當地所有足球賽事已經暫停，球隊備戰情況大受影響。FIFA證實已收到烏克蘭方面嘅申請，並表示正與比賽雙方足總密切合作，研究合適安排，至於蘇格蘭足總早前亦去信力撐烏克蘭足總，指會盡一切努力提供協助。