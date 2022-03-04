「7貫王」韋蘭特：沙華列夫應罰禁賽3至6個月

世界網壇「3哥」沙華列夫上月在墨西哥公開賽作出暴力行為，在雙打賽後竟向主裁的座椅猛烈擊拍，擁有7屆大滿貫冠軍的瑞典名宿韋蘭特直言，單純罰款力度不足，必須處罰禁賽3至6個月以作警戒。

韋蘭特最近接受訪問時被問到德國名將沙華列夫近日的暴行，他認為處罰上應要再嚴厲：「當一個球員把球拍狂擊主裁座椅，還僅差一厘米擊敗主裁的腳部，這不應該再允許他踏入球場。我們相應地要懲罰他，僅時隔一或兩周就該他出戰賽事，時間太短了。」

墨西哥公開賽賽會當時已取消了沙華列夫的參賽資格，並向他罰款4萬美元，以及扣除該站比賽的積分及獎金。而按照賽程，沙華列夫將會代表德國參加台維斯盃預賽，即使他過去一直排斥這項賽事。

「以我個人來看，罰款不能解決問題，我覺得做出這種行為的人應被停賽3個月，甚至6個月；不容許他參加最重要的比賽，當中包括大滿貫、ATP1000及戴維斯盃等。」韋蘭特坦言沙維列夫輸掉雙打比賽後情緒失控，證明他很在乎結果，但必須以不同方式去表達你的「在乎」，而不是用球拍擊打主裁座椅，而某程度上都需要為其他球員取得公平的對待。