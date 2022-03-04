國際米蘭疲態畢露　冇「力」讓波

今晚意甲獨腳戲，國際米蘭主場迎戰沙蘭力坦拿，論整體人腳陣容及今季成績，國際米蘭的確遠勝對手，但「藍黑兵團」近期陷入低潮，近5場不勝，加上剛於周中意大利盃4強首回合同AC米蘭激戰完，下周中又有歐聯後顧之憂，實在難頂。聯賽包尾嘅沙蘭力坦拿為搶分護級，近期踢出超水準，連續4場打和，包括同AC米蘭踢成2比2，讓球主客和受讓兩球，可博讓球客勝。（Now 638周六凌晨3時45分直播）

國際米蘭近期連番受挫，近4仗僅2和2負未贏過，包括主場0比2輸畀薩斯索羅，以及喺歐聯16強首回合輸畀利物浦，加埋周中意盃4強同AC米蘭踢成0比0，國米已連續4場比賽冇波入。兩位射手迪斯高、拿達路馬天尼斯腳風欠順，上輪聯賽即使強攻排尾二嘅護級球隊熱拿亞，但最終只能互交白卷，表現令人失望；今仗遇上沙蘭力坦拿，隨時又陷入老鼠拉龜，無從入手嘅局面。

「藍黑兵團」另一大隱憂係賽程太緊密，周中意盃大戰完AC米蘭後，下周中又要踢歐聯16強次回合作客利物浦，國米首回合輸0比2，為咗爭取晉級，今場聯賽可能會留力，實行集中火力對付「紅軍」。

至於沙蘭力坦拿搶分決心旺盛，早前對另一支爭標勁旅AC米蘭，落後之下都可以反超前2比1，雖然最後打和2比2，但已經贏盡口碑，並大大提升球員信心，有力同疲態畢露嘅國際米蘭周旋到底，受讓值博。