舒夫真高：媽媽和姐姐仍在基輔

烏克蘭足壇傳奇舒夫真高日前接受訪問，他表示在現時局勢下，足球對佢嚟講已經唔存在，母親和姐姐仍在基輔，堅持戰鬥拒絕離開，並認為歐洲足協及國際足協禁止俄羅斯參賽做法正確。

舒夫真高今季曾復出執教意甲熱拿亞，但領軍僅11場後因成績太差被辭退，現時處於無業狀態，不過在烏克蘭經歷戰火下，他坦言足球已經不存在，他說：「足球對我來說已經不存在了，我不去想它，現在不是想這個的時候，我不看任何東西，任何運動。」

「當我醒來時，我只考慮如何幫助我的國家，我可以做什麼，我打電話畀父母、朋友，了解烏克蘭最新情況，對我來說，這是我的領域，我現在的重點。」

「我媽媽和姐姐仍在基輔，她們和大多數烏克蘭人一樣，拒絕離開，為自由而戰，當地發生可怕的事情，人們正在死去，孩子們正在死去，導彈瞄準我屋企，我們需要停止這場戰爭，找到停戰的方法。」

對於俄羅斯被禁止比賽，舒夫真高表示贊同：「我不認為這個決定很困難，當你進攻一個國家時，當你開始輸送炸彈和士兵時，這不是一場衝突，是一場真正的戰爭，當戰爭沒有停止，我認為不允許任何俄羅斯運動員參賽是正確的。」