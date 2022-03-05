馬古尼遭隊友質疑冇料　曼聯簽新中堅取代佢

曼聯隊長哈利馬古尼前途亮起紅燈，根據英國《每日郵報》爆料，紅魔鬼有唔少球員開始質疑呢位中堅嘅能力，唔明解點看守領隊蘭歷克仍然重用佢。曼聯管理層亦知道問題所在，計劃今夏簽新中堅，頭號目標係車路士後衞魯迪格，若然成事，哈利馬古尼唔止正選位置不保，甚至可能被賣走。

哈利馬古尼2019年夏天由李斯特城加盟曼聯，轉會費高達8,000萬鎊，成為最高身價後衞，但表現一直備受批評。據悉，最近更加有唔少曼聯球員認為馬古尼能力不足，導火線係早前歐聯16強首回合作客馬體會，馬古尼走甩對手祖奧菲歷斯，被呢位葡萄牙國腳射入大門，惹起隊友不滿，質疑點解蘭歷克仲要畀佢踢正選。

結果曼聯上場英超對屈福特，馬古尼罕有獲得輪休，並冇上陣，由華拉尼、域陀連迪路夫扼守中路，球隊力保不失球，令馬古尼處境更加尷尬，佢對於隊友同傳媒嘅批評亦感到唔開心。

雖然蘭歷克表面上仍然力撐馬古尼，但亦知道需要加強防線實力，所以曼聯準備今夏簽入新中堅，目標係魯迪格，呢位29歲德國國腳將於今夏約滿，佢無意同車路士續約，曼聯有望免轉會費簽入呢位猛將。魯迪格唔止防守力強，並具備優秀助攻力，佢今季英超已有2球進帳，皇馬都有意爭奪佢。

除咗魯迪格之外，曼聯亦睇中巴塞隆拿中堅朗奴阿拿奧祖，只要簽入其中1人，馬古尼都可能正選不保，曼聯2位後備中堅艾歷拜利，菲爾鍾斯亦會被棄用。