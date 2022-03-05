馬天尼斯「戴帽」　強勢單挑VVD

周六(5日)凌晨意甲，國際米蘭主場以5比0大勝沙蘭力坦拿，打破連續5場比賽不勝困局，國米射手拿達路馬天尼斯今仗終於重拾射門鞋，並上演「帽子戲法」，信心返晒嚟。國際米蘭將於下周三(9日)凌晨歐聯16強次回合作客利物浦，屆時拿達路馬天尼斯同紅軍中堅華基爾雲迪積克(VVD)大鬥法，肯定好睇過戲。

國米之前5場比賽僅3和2負，只入1球，鋒線球員表現備受批評，幸好拿達路馬天尼斯今仗大踢爭氣波，踢咗56分鐘已經射入3球，亦係呢位24歲阿根廷國腳第2次喺意甲上演「帽子戲法」，最重要係打破10場入球荒，有助提升信心。至於即將36歲嘅迪斯高亦射入2球及1次助攻，呢對一老一嫩前鋒組合擦出火花。

今場貢獻2次助攻嘅中場尼高路巴列拿亦力撐拿達路馬天尼斯，佢話：「我為拿達路感到開心，任何球員都會經歷低潮，但我哋一直信任佢。」國際米蘭贏波之後，以1分優勢力壓拿玻里同AC米蘭，升上榜首，由於拿玻里同AC米蘭將於下周一(7日)凌晨交鋒，國米可以坐山觀虎鬥。

另外，國際米蘭喺歐聯16強首回合主場0比2不敵利物浦，拿達路馬天尼斯同迪斯高及時重拾射門鞋，無疑可以提升次回合作客收復失地嘅機會。