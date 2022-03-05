港超聯　冠忠南區宣布列文提早解約返英

冠忠南區周六（5日）透露Facebook專頁，宣布主教練列文因需要返回英國照顧父親及家人，與球會達成協議提早解約，並感謝他過去的貢獻及付出。

2017年加盟冠忠南區的列文，過去5季為這支港超地區球隊上陣99次，並於2020年兼任主教練，對於提早解約離港，列文坦言是一個艱難的決定，而他不忘感謝冠忠南區給予的一切：「在冠忠南區這個大家庭中渡過了5個球季，令我非常難忘。我同球會管理層建立了良好關係，互相坦誠溝通。 感謝會長黃良柏，主席陳文俊、副主席黃焯添、鄭兆聰、貝可泓、比圖、曲克、每位球員、發哥、沈國輝、王子謙、Thomas及每位青訓教練，當然還有球迷給我和我同家人留下了非常特別嘅回憶。球會無論場外場內都表現得非常專業，並且十分關心我同我嘅家人。還有感激球會讓我得到從球員過渡到主教練嘅重大機會，並將我考取嘅歐洲足協Pro執照，付諸實踐。」

過去一季冠忠南區在列文帶領下，聯賽開局取得4連勝，惟賽事最終因疫情關係以腰斬告終，但他仍為陣中年輕球員得到在本地頂級聯賽征戰的機會，而感到高興：「今個賽季，球隊發揮出團結精神、充滿信念，彼此之間互相信任及尊重。 而我很高興能夠讓幾位年輕球員首次在本地頂級足球比賽中亮相，即使具經驗的球員，也協助他們提高水平，再次享受足球。」

過去曾於英超、英冠、泰國及馬來西亞等聯賽征戰的列文，球員生涯近20年，他透露只要再上陣1場，就將達成職業生涯上陣500場的里程碑。如今因聯賽取消以及和個人原因他將會返回英國，但仍提到對重返香港保持開放態度。冠忠南區亦表示希望列文返回英國後一切安好，並期待他返港後，能夠達成里程碑。