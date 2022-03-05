拜仁大戰利華古遜　免費台有直播

周六(5日)晚上德甲重頭戲，榜首拜仁慕尼黑主場硬撼「三哥」利華古遜。拜仁慕尼黑早前經歷小低潮，但好快已經反彈；利華古遜為鞏固前4歐聯席位，今場亦唔會留力。兩軍攻力強勁，首循環交手拜仁半場已經贏到5球，今次再大手交易絕對唔奇，1.5球嘅半場大可捧。(香港國際財經台、有線661及601台周六晚10時30分直播)

拜仁早前接連喺聯賽大敗畀波琴，以及歐聯16強首回合賽和薩爾斯堡，不過依支連續9屆德甲盟主，近兩場面對格雷特霍夫、法蘭克福，都順利全取3分，狀態同士氣已完全恢復。坐擁波蘭神鋒羅拔利雲度夫斯基嘅拜仁，今季攻力冠絕德甲，24戰轟入75球，今場仲有啱啱從新冠肺炎康復，陣中助攻王湯馬士梅拿強勢復出，主場出擊勢全力搶攻。

利華古遜有力鬥攻

利華古遜近況唔錯，上場3球擊敗比勒費爾德，近7場豪取6勝1負佳績，好大機會拎到來屆歐戰席位。球隊今季開賽早段迅速入局，近5場悉數喺半場就取得領先，當中翼鋒穆沙戴亞比狀態弗爆，錄得7入球、1助攻；即使首席射手柏德列舒希克要因傷缺陣，但今場作客都有力偷雞。雙方對壘經常上演入球騷，近6次交手，半場全開2球或以上，一於再追1.5球嘅「半大」。

直播表

周六12:00pm 日乙 大宮松鼠 Vs 熊本羅亞素

有線662、602、Now 602

周六12:05pm 澳職 西部聯 Vs 紐卡素噴射機

無綫myTV SUPER

周六1:00pm 日職 京都不死鳥 Vs 磐田山葉

有線661、601台

周六2:05pm 澳職 中岸水手 Vs 布里斯班獅吼

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周六3:00pm 日乙 FC琉球 Vs 岩手盛岡仙鶴

有線662、602台

周六4:45pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs FC悉尼

無綫85台

周六6:00pm 韓職 仁川聯 Vs 浦項制鐵

無綫myTV SUPER

周六8:30pm 英超 李斯特城 Vs 列斯聯

Now 621

周六8:30pm 英冠 富咸 Vs 布力般流浪

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 維拉利爾

Now 632

周六10:00pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 森多利亞

Now 638

周六10:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 利華古遜

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 般尼 Vs 車路士

Now 621

周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 修咸頓

Now 622

周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 白禮頓

Now 623

周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 水晶宮周

Now 624

周六11:00pm 英超 諾域治 Vs 賓福特

Now 625

周六11:00pm 英冠 侯城 Vs 西布朗

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 基達菲

Now 632

周日凌晨零時 法甲 朗斯 Vs 比斯特

Now 639

周日1:00am 意甲 羅馬 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日1:30am 英超 利物浦 Vs 韋斯咸

Now 621、611

周日1:30am 西甲 華倫西亞 Vs CF格蘭納達

Now 632

周日3:45am 意甲 卡利亞里 Vs 拉素

Now 638

周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 皇家蘇斯達

Now 632、611

周日4:00am 法甲 尼斯 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周日7:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 紐約城

Now 638

周日7:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs 西雅圖海灣者

Now 639

周日8:30am 美職 夏洛特FC Vs 洛杉磯銀河

Now 639