FIFA及UEFA擬出「核彈選項」摧毀俄超

俄羅斯入侵烏克蘭之後，遭歐美等多個國家及組織制裁，國際足協(FIFA)及歐洲足協(UEFA)繼早前禁止俄羅斯男女子國家隊及球會參加呢兩大組織主辦嘅賽事之後，又準備出新招，根據西班牙傳媒報道，FIFA同UEFA正在考慮給予效力俄羅斯球會嘅外援「特權」，容許佢哋可以無條件解約，自由身離隊，如果成事，勢必對重金收購外援嘅俄超球會造成沉重打擊。

據悉FIFA及UEFA打算開設一個特別轉會窗畀俄羅斯球會嘅外援，容許佢哋自由身轉投其他國家嘅球會，變相令俄國球會同外援簽訂嘅合約失效，眼白白睇住佢哋走人，收唔到任何轉會費，名副其實人財兩失。

俄超唔少球會近年大瀟金錢收購外援，就以辛尼特為例，佢哋2019年豪花4,000萬歐元向巴塞隆拿買入中場馬爾甘，簽約5年，如果FIFA及UEFA批准佢可以立即自由身離隊，肯定對辛尼特造成重大財政損失。

俄羅斯國家隊已經被禠奪世界盃外圍賽附加賽資格，俄超球隊莫斯科斯巴達亦失去今屆歐霸盃16強席位，若然俄羅斯聯賽冇埋外援，將進一步摧毀該國足球發展。