方凱申闖重劍大獎賽正賽　江旻憓周日登場

重劍大獎賽周五（4日）在匈牙利布達佩斯展開。港將方凱申以小組賽全勝姿態，晉級周日的正賽。隊友吳浩天、黎家俊和何瑋桁則在預賽止步。

世界排名82位的方凱申，上月在世界盃索契站未能打入正賽，今站狀態大勇，在小組賽6戰全勝，免戰預賽，以總成績第4名取得正賽資格，將鬥排名57位的日本劍手Akira Komata。另外3個港將亦在小組賽出線，惟吳浩天先在預賽256強告負，黎家俊和何瑋桁再在128強止步。

女子組方面，世界排名第8的江旻憓，被列為4號種子，直入正賽。她上周在世界盃索契站勇闖4強，但因賽事腰斬，無緣站上頒獎台，有望乘勢而上。港隊還有佘繕妡、連翊希、朱嘉望、陳祉澄、陳渭泠、黃琛之和李樂敏參加，7人均由周六的小組賽打起，力爭出線。

至於周五展開的女子佩劍世界盃雅典站，4個香港代表林衍蕙、朱詠翹、劉穎怡和梁洛文均在預賽出局，其中朱詠翹走得最遠，在64強告負，與正賽緣慳一面。4人周日將轉戰團體賽。

另外，亞洲青少年劍擊錦標賽日前落幕，港隊合共掃走9金5銀9銅，其中梁雅蕾更成為首個在亞青女花個人和團體賽獲雙料冠軍的港將，可謂大豐收。