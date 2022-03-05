高普智鬥莫天才　利物浦韋斯咸大駁火

新科英聯盃盟主利物浦，喺周日(6日)凌晨又要粉墨登場，回師英超主場鬥韋斯咸。紅軍喺聯賽6連勝，追到只落後一哥曼城6分兼踢少1場，加上捧完盃氣勢如虹，為達成「4冠王」目標唔會留手。另邊廂嘅韋斯咸亦要為爭入前4而戰，預計今仗雙方會毫無保留駁火，3.5球大盤值得捧場。(Now 621及611周日凌晨1時30分直播)

利物浦近期狀態進入巔峰，自穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼踢完非洲國家盃歸隊，加上哥倫比亞翼鋒路爾斯戴亞斯1月加盟後，「紅軍」火力直線上升，上月4場聯賽狂入12球，勁到冇朋友。周中英足盃出後備，亦有南野拓實入2球贏諾域治晉級，無論正選定後備都一樣交足貨，士氣高昂。

主場出擊踢法更進取

「紅軍」已奪英聯盃冠軍，英足盃又殺入8強，歐聯16強首回合亦領先國際米蘭2比0，形勢大好，今仗可以集中火力迎擊韋斯咸，進一步向榜首曼城施壓。利物浦喺晏菲路主場踢法極進取，聯賽主場8連勝走勢中轟入26球，今仗必定火力全開，等閒球隊難以抵擋。

韋斯咸目前排第5，僅落後第4位嘅曼聯2分，為爭歐聯資格同樣希望全取3分，球隊上場英足盃作客1比3不敵修咸頓，回師聯賽誓必搏盡，尤其查洛保雲速度、技術兼備，勢成「紅軍」心腹大患。翻查紀錄，利物浦近4次對韋斯咸交鋒，有3次總入球開4球或以上，今仗博3.5球嘅入球大。