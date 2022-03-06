等足8年！黃曉盈多哈世界盃摘銅

香港女子體操代表黃曉盈（Angel）周六（6日）於體操世界盃多哈站平衡木決賽，憑12.333分勇奪銅牌，時隔8年再上世界盃頒獎台。

港隊日前戰畢德國科特布斯站後，石偉雄和吳家祺因確診須留在德國，黃曉盈一人轉戰卡塔爾多哈站。上站初賽止步的Angel今站表現出色，資格賽以11.866分排第4晉級，決賽她取得12.333分，在8名選手中排名第3，贏得銅牌。俄羅斯選手Vladislava Urazova贏得冠軍，亞軍為匈牙利選手Nora Peresztegi。

34歲的黃曉盈是首位出戰奧運會的香港體操女將，她在倫敦奧運平衡木初賽做出自創動作「踏板前空翻180度轉體」，獲國際體操聯會命名為「黃曉盈跳」。她對上一次在世界盃系列賽獲獎已是2014年多哈站世界盃，當年她贏得跳馬銅牌，其後她經歷過左膝4條韌帶撕裂重傷，但一直未有放棄體操，近年由主項跳馬改為平衡木，最終在8年後再踏上世界盃頒獎台。

賽後Angel越洋接受《東網》訪問，坦言對結果感到喜出望外：「我真的超級開心！原本目標是做到自己的最佳表現，今次由資格賽到決賽我都發揮到自己應有水準。」港隊稍後將到埃及出戰下一站世界盃，這面得來不易的獎牌，對Angel來說是極大的鼓舞：「平衡木講求準確度，比賽時很容易因為緊張而犯錯，但今日我可以克服到。我比賽不是為了獎牌而戰，我更著重自己的技術，盡力展示出自己的最佳一面。這面獎牌是個美好的驚喜，給予我很大信心，繼續走這條路。」