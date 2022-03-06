阿諾特助攻+救空門　利物浦追近榜首曼城至3分

周日(6日)凌晨英超，利物浦憑沙迪奧文尼一箭定江山，主場以1比0小勝韋斯咸，取得聯賽7連勝，同時亦係紅軍第600場英超勝仗，並趁周一(7日)凌晨「曼市打吡」前，追近榜首曼城至3分距離，後上之勢非常凌厲。

利物浦今場可以贏波，最大功臣係阿歷山大阿諾特，呢位右後衞瞻前顧後，唔止貢獻1次助攻，仲勇救空門，演出光芒四射。

阿歷山大阿諾特今仗不斷創造入球機會，開波2分鐘長傳畀穆罕默德沙拿單刀，但呢位埃及國腳射門，卻被門將法比安斯基救出。1分鐘之後，阿諾特開出罰球，華基爾雲迪積克頭槌攻門斜出。

阿諾特再接再厲，喺27分鐘一記直傳，由沙迪奧文尼近門射入打開紀錄，呢位塞內加爾國腳近3場聯賽射入4球。

阿歷山大阿諾特今季各項賽事已經作出16次助攻，創下個人單季最多助攻紀錄，呢位23歲英格蘭國腳成為球隊進攻發動機，今場有5次關鍵傳球、3次射門，防守方面亦非常出色，包括喺龍門白界前將對手柏保路科奴斯嘅射門解圍，跟住擋出蘭仙尼必入球，利物浦可以全取3分，阿諾特居功厥偉，賽後當選今場最佳球員，絕對實至名歸。

至於韋斯咸今場其實都有出色發揮，令利物浦陷於苦戰，門將艾利臣比加作出5次撲救，難怪領隊高普都承認贏波係有運。