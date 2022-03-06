風之隊亞洲賽顯強勢　馬君正魏瑋恩提早封后

香港「風之隊」周日凌晨在杜拜傳來喜訊，兩位女將馬君正及魏瑋恩在亞洲帆船錦標賽，已提早鎖定滑浪風帆iQFOiL及RS:X封后，率先為港袋走兩面亞洲冠軍，而在男子組的iQFOiL及RS:X亦幾乎篤定冠軍，其中iQFOiL更肯定包辧前三位，「3兄弟」內訌並於今日稍後決出冠軍。

已期待比賽已久的香港滑浪風帆隊，上月底赴杜拜出戰停辦一屆的亞洲帆船錦標賽，港隊是共派出7名運動員參加男、女子iQFOiL及RS:X共四個項目，過去一直在亞洲滑浪風帆界屬於勁旅的港隊在此四項均一直佔着領先優勢，其中在女子組更提早一天鎖定冠軍，馬君正在今屆亞運新設的iQFOiL帆板表現強勢，在第五天比賽再連奪三場第1，經過10場比賽後扣除最差一場的成績，總成績獲得9分，已拋離次席的新加坡選手莎蓮共８分之多，即使今日最後一場「包尾」，都篤定冠軍。至於另一名女將魏瑋恩在RS:X組別亦以13場的全勝姿態提早捧走錦標。

比賽今日將煞科，而東京奧運代表鄭俊樑在男子RS:X組別盡顯霸氣，同樣贏得13場第1，原則上已穩奪冠軍，而隊友楊樂目前暫列次席，與排第３的印尼代表相差僅4分，今日稍後時間決戰相當關鍵。至於iQFOiL項目也是港隊天下，三位帆手鄭清然、何允輝及歐令揚，暫列頭三位，令港隊在此項奪金已有雙重保險，而鄭清然與何允輝相差僅4分，煞科戰將決定冠軍誰屬。