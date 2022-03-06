車路士大勝4球　車迷一行為極冇品

近期受到賣盤消息纏繞嘅車路士喺周六(5日)深夜英超，作客以4比0大勝般尼，創下球隊今季聯賽最大作客勝仗。不過，開波前為烏克蘭打氣鼓掌儀式之中，車路士球迷不斷高呼俄羅斯班主阿布拉莫域，遭各界批評缺乏尊重，並且是非不分，變相助長俄羅斯入侵烏克蘭。

般尼出名硬淨，車路士上半場老鼠拉龜，無從入手，不過換邊之後僅2分鐘，車仔就打破缺口，列斯占士喺禁區右路窄角度射入，轉個頭基斯甸普列錫右路傳中，夏維斯頂入，僅過3分鐘，輪到列斯占士右路傳中，再次由夏維斯近門撞入，換言之車仔下半場開賽10分鐘連入3球。

其後基斯甸普列錫把握對方防線失誤，為車路士射成4比0，呢位翼鋒同列斯占士一樣都係貢獻1入球及1次助攻。車路士成為繼2012年熱刺之後，另一支喺英超作客上半場互交白卷，但下半場入4球，贏4比0嘅球隊。

不過，車路士球迷有失風度，喺賽前全場人士起立為烏克蘭打氣鼓掌1分鐘之中，高呼班主阿布拉莫域大名，呢位俄羅斯富商早前宣布出售車仔，避免球會受到制裁問題牽連，阿布入主車路士19年以來，為球會作出巨大貢獻，「車迷」都唔捨得佢，今次舉動似乎想撐阿布，但時間同場合明顯唔適合，車仔領隊杜曹都批評球迷唔尊重，英國傳媒亦指有關球迷是非不分，助長惡勢力，車路士今場贏波、輸聲譽。