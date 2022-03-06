美斯0射門　PSG大熱倒灶不敵尼斯

周日(6日)凌晨法甲爆出冷門，榜首巴黎聖日耳門(PSG)作客0比1不敵尼斯，近3場聯賽輸2場，PSG射手基利安麥巴比停賽缺陣，連帶球王美斯都冇着射門鞋，佢踢足全場竟然0射門，莫非係留力周四(10日)凌晨歐聯16強次回合作客對皇馬？

PSG教練普捷天奴今場鋒線以美斯、尼馬、迪馬利亞合作攻堅，並於開賽9分鐘有1次入波黃金機會，迪馬利亞單刀起腳，卻被尼斯門將禾達賓尼迪斯擋出。

PSG遲遲入唔到波，終於喺比賽末段出事，雖然門將基羅拿華斯救出祖斯甸古華特嘅半單刀波，但轉個頭被尼斯前鋒安迪迪洛特射入全場唯一入球，當時已經係88分鐘，PSG冇仇報。

PSG今場輸波，除咗因為大勇嘅基利安麥巴比缺陣，導致攻力受削之外，美斯表現低迷亦係主因，雖然佢有81次觸球，但並未能創造威脅，全場冇射門，亦係佢職業生涯第2次踢足全場，但0射門，對上1次已經係2007年11月為巴塞隆拿對華拉度列，美斯今場連入禁區機會都非常少，PSG想入波就更加難。

至於尼斯今季成為PSG嘅剋星，雙方兩循環聯賽交鋒，尼斯取得1勝1和，並喺法足盃16強淘汰PSG。不過，PSG喺榜首仍然有雙位數領先優勢，奪冠機會仲係非常樂觀。