黃澤林王康傑贏關鍵一仗　港隊台盃晉級

香港網球隊在科托努舉行的台維斯盃世界ll組附加賽首圈，憑着隊長王康傑（Jack）及黃澤林(Coleman)贏得關鍵的雙打一仗後，最終以總場數３比１擊敗貝寧，成功晉級。

今年在澳網贏得青年組男雙冠軍的17歲新星黃澤林，周六（5日）拍住身兼隊長的王康傑出戰雙打賽事，Jack在決勝盤打至３比３時，勇救五個破發分，並在第10局落後情況下，二人合力成功打破對方發球局，最終以6比2、1比6及6比4贏得關鍵一仗，為港隊奠定勝局。隨着他倆日前已贏得兩場單打賽事，雙打又再下一城後，港隊於賽事採五場三勝制下，已提早獲得晉級資格。

即使隨後進行的單打賽事，港隊派出吳奇龍上陣，與對手力戰後以直落兩盤4比6落敗，但亦無阻香港闖關。

兩位贏波功臣賽後都相當興奮，王康傑稱：「好開心今次作客擊敗貝寧，加上以隊長及球員身份出賽，感覺更特別。很滿意自己這一次的表現，雖然比數好接近，但最重要是大家團結贏得比賽。」

至於今年保持大勇狀態的王澤林形容比賽贏來不易：「其實今場比賽很難打，因為對手主場有很多球迷吶喊，我們很少感受到這些氣氛；而且單打賽事當日頗大風，加上對方的2號球手打得非常出色，所以這場勝仗絕對不容易，很高興可以晉級，繼續接受挑戰。」港隊下一圈賽事將於9月中爭逐。