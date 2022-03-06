阿仙奴衝前4要靠「屈」？

周日(6日)晚英超頭場上演屈福特主場迎戰阿仙奴，位處降班區嘅屈福特上仗作客爆冷守和曼聯0比0，但其實比賽大部分時間捱打，只因紅魔球員把握力太差，先至逃過輸波厄運。以「大黃蜂」屈福特主場7連敗嘅頹勢，預料難阻阿仙奴全取3分，客勝值得信賴。(Now 621周日晚10時直播)

屈福特上月聘請74歲老帥鶴臣接手執教，但表現並冇明顯起色，鶴臣領軍下，6場英超僅獲得1勝2和3負，其中兩場主場先後0比2不敵白禮頓，以及1比4大敗於水晶宮腳下，可見呢位前英格蘭國家隊主帥並未能改善屈福特主場「腳軟」嘅弊病。因此，就算屈福特上仗作客喺曼聯身上取得分數，今仗返回主場可能打回原形。「大黃蜂」唔止主場7連敗，而且其中5場淨輸2球或以上，今仗隨時又大敗。

至於阿仙奴1月陷入低潮，但現時已經恢復狀態，取得聯賽3連勝，正在力爭打入前4位參加下屆歐聯，戰意有保證。布卡約沙卡、伊美路維等中前場球員近期輪流發威入波，球隊進攻多元化，足以撕開屈福特防線。加上雙方近6次對賽，阿仙奴取得5勝1和，今仗有力再下一城。

直播表

周日1:00pm 日職 福岡黃蜂 Vs 北海道札幌岡薩多

有線662、602台

周日2:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周日3:00pm 日職 大阪櫻花 Vs FC東京

有線662、602台

周日3:30pm 韓職 全北汽車 Vs 蔚山現代

無綫85台

周日7:30pm 意甲 熱拿亞 Vs 安玻里

Now 638

周日8:00pm 法甲 聖伊天 Vs 梅斯

Now 639

周日9:00pm 西甲 卡迪斯 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日10:00pm 英超 屈福特 Vs 阿仙奴

Now 621

周日10:00pm 意甲 費倫天拿 Vs 維羅納

Now 638

周日10:00pm 法甲 波爾多 Vs 特魯瓦

Now 639

周日10:30pm 德甲 緬恩斯 Vs 多蒙特

香港國際財經台、有線661、601台

周日11:15pm 西甲 艾爾切 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周一0:05am 法甲 里爾 Vs 克萊蒙特

Now 639

周一0:30am 英超 曼城 Vs 曼聯

Now 621、611

周一1:00am 意甲 祖雲達斯 Vs 史柏斯亞

Now 638

周一1:30am 西甲 切爾達 Vs 馬略卡

Now 632

周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs AC米蘭

Now 638

周一3:45am 法甲 馬賽 Vs 摩納哥

Now 639

周一4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 馬德里體育會

Now 632

周一11:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 波特蘭伐木者

Now 639