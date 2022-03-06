皇馬領先8分　但小心提防18年前黑歷史

周日(6日)凌晨西甲，皇家馬德里主場以4比1大勝皇家蘇斯達，獲得3連勝，並拋離第2位西維爾8分，根據統計西甲史上踢到第27輪，榜首球隊領先第2位8分或以上，只有1次未能捧盃，就係2003/04年球季嘅皇馬，所以「銀河艦隊」唔可以開心得太早。

皇馬今場開波10分鐘就被判罰12碼，被皇家蘇斯達前鋒奧耶沙巴爾射入大門，但之後「銀河艦隊」控制大局，並由19歲中場新星卡馬雲加遠射入網扳平。臨完上半場前，輪到36歲老將莫迪歷表演，射入世界波，幫皇馬反超前2比1。

換邊之後，雲尼斯奧斯祖利亞殺入禁區，博到12碼，由賓施馬主射入網，呢位法國國腳今仗入1球及1次助攻，今季西甲上陣24場有20球進帳及10次助攻，達到「雙雙」數字，並連續4季西甲入球達「20+」，之後馬高阿辛斯奧接應傳中，輕鬆射成4比1。

皇馬西甲3連勝，合共轟入8球，為周四(10日)凌晨歐聯16強次回合主場對巴黎聖日耳門壯行色，

皇馬首回合輸0比1，但主帥安察洛堤表示好有信心次回合可以反勝：「今場聯賽係球隊今季表現最佳一場賽事，完美執行高位逼搶戰術，我認為下場歐聯對PSG，會做得更加好。」肥安亦大讚卡馬雲加、莫迪歷遠射能力出眾，成為球隊入波重要本錢。