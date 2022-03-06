續寫傳奇！46歲「體操媽媽」復出奪世盃金牌

在俄羅斯與烏克蘭的戰火陰霾下， 去年一度宣布退役的46歲的「體操媽媽」卓蘇維迪娜在多哈舉行的體操世界盃，復出即勇奪金牌，延續傳奇！

曾出戰8屆奧運的卓蘇維迪娜，在女子跳馬項目面對大部分的「05年後」對手，年齡上足足年長一半，但她表現令人讚嘆，以高水平表現力壓對手，兩跳分別取得8.6分及8.866分，以總成績13.433分封后，18歲匈牙利的芭絲姬(Maria Csenge Bacskay)以13.150分奪銀牌，而年僅16歲的俄羅斯女將列絲登露娃(Viktoria Listunova)則獲銅牌。

卓蘇維迪娜賽後興奮地在個人社交平台上載了自己拿着金牌的照片，並表示：「想多謝每一位對我的支持，很興奮能夠有這個表現，有你們才能使我成功！謝謝你們一直支持我。」多年來這位「體操媽媽」一直為救活白血病兒子而奮戰，而在去年東京奧運她完成跳馬最後一跳後曾宣告退役，結束33年的傳奇之路，畢竟兒子病情已痊愈及自己年齡漸大，想真正的休息。

不過，自宣布告別體操壇兩個月，卓蘇維迪娜在個人社交平台宣布再次復出，因為生涯以來仍「欠」祖國烏茲別克一個大型比賽的獎牌，即使過去曾經贏過奧運獎牌（為蘇聯奪金牌，德國奪銀牌），所以她決定復出並以今年的杭州亞運會為目標，相信這面世界盃金牌是她延續追夢的強心針。